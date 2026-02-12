Путин проигнорирует Совет мира Трампа: условие с миллиардом оказалось ловушкой

В Белом доме готовят к запуску новую международную структуру — Совет мира, первое заседание которого Дональд Трамп наметил на 19 февраля. Повестка громкая: реконструкция сектора Газа. А вот состав участников пока напоминает закрытый клуб — России в списке приглашенных не значится, и, судя по всему, Владимир Путин туда и не собирается. Вопрос не в этикете, а в стратегии. Политолог Юрий Светов в беседе с ОТР назвал отказ Москвы не демаршем, а выверенным шагом.

По его словам, формально Россия не дает окончательного ответа, будет ли она вступать в Совет. Но неофициально — уже все решила. Путин лишь эффектно подсветил позицию: Москва готова обсуждать восстановление Газы, но на условиях софинансирования из замороженных российских активов. Речь о миллиарде долларов, который Запад должен не просто отдать, а еще и объяснить, кто и как будет контролировать его траты. Прозрачности нет, механизма нет, а значит, и сделки нет.

Светов не исключает, что этот миллиард изначально был «красивым условием» — заведомо невыполнимым для Трампа, но юридически безупречным. Путин не говорит «нет» лично американскому президенту, он просто ставит рамки, внутри которых диалог пока невозможен. К тому же 19 февраля — дата не случайная. Накануне четвертой годовщины начала СВО ехать в Вашингтон, где возможны любые провокации, означало бы подставиться. У Кремля сейчас другие приоритеты, и бежать по первому свистку никто не намерен.

По его мнению, параллельно Москва сверяет часы с Пекином. Видеозвонок Путина и Си Цзиньпина 4 февраля явно касался и этой темы. Обе столицы, по словам помощника президента Юрия Ушакова, смотрят на американскую инициативу синхронно: равноправие, Устав ООН и никаких односторонних уступок. Вероятно, Китай тоже не пришлет делегацию на вашингтонское заседание. Трамп рискует получить не совет, а камерный вечер в узком кругу.

Политолог резюмировал, что при этом без реакции отказ России не останется. Трамп уже слышит недовольство европейцев: британский премьер Стармер принципиально не готов сидеть за одним столом с Путиным, а лидеры Италии и Германии ссылаются на национальные конституции. В итоге американский план может разбиться о бюрократию союзников и молчаливый бойкот глобальных игроков. И это, как ни парадоксально, дает шанс: если Трамп захочет спасти свою идею, ему придется четче формулировать правила. А Москве только того и надо.

Ранее политолог Мингалев заявил, что эпоха атлантизма завершается из-за кризиса между Европой и Трампом.