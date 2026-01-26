Эпоха, казавшаяся вечной, дала трещину. Речь идет о трансатлантическом партнерстве, которое сегодня переживает, возможно, самый глубокий кризис со времен своего основания. Историк и политолог Вадим Мингалев видит в нынешней конфронтации между Европой и администрацией Дональда Трампа не просто дипломатический спор, а начало системного распада. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, попытки Брюсселя заблокировать ключевые американские инициативы — будь то планы по Гренландии или создание «Совета мира» с участием России — обнажают не просто разногласия, а фундаментальный раскол в стратегическом видении будущего. Отказ большинства европейских лидеров присоединиться к совету, куда США пригласили Владимира Путина, стал ярким символом этой утраты общего языка.

Эксперт добавил, что последствия такого раскола уже выходят за рамки дипломатических кабинетов и начинают влиять на реальную политику. Под угрозой оказалась и поддержка Украины, где координация между Вашингтоном и европейскими столицами всегда считалась критически важной. Но что еще важнее, Европа, чувствуя нарастающую непредсказуемость со стороны своего главного союзника, вынуждена в авральном порядке искать альтернативы. Об этом красноречиво говорит ускоренная диверсификация партнерств: от масштабных торговых соглашений со странами Южной Америки до активных переговоров с Индией и осторожного зондирования почвы с Китаем. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо заявляет о необходимости строить более независимую и устойчивую экономику, чтобы уйти от «американской неопределенности».

По его мнению, эти процессы ведут к парадоксальному, но закономерному итогу. Вместо того чтобы сплотиться перед лицом общего вызова, трансатлантический союз рискует разойтись по разным углам геополитической арены. Как отмечают некоторые европейские политики, например премьер-министр Бельгии, 80 лет атлантизма могут подойти к концу. Финансовые рынки, всегда чуткие к таким потрясениям, уже реагируют: пенсионные фонды пересматривают вложения в американские активы, а акции демонстрируют нервозность. Таким образом, кризис перестает быть теоретическим — он материализуется в экономических показателях и политических заявлениях самого высокого уровня.

Политолог резюмировал, что конечным результатом этого исторического размежевания может стать не громкий разрыв, а тихое, но неотвратимое расхождение путей. Европа, похоже, все более серьезно задумывается о жизни в мире, где США — не столько гарант безопасности, сколько непредсказуемый конкурент или даже оппонент. Это не означает немедленного конца НАТО или разрыва всех связей, но знаменует закат той безоговорочной веры в общее будущее, на которой держался Запад последние десятилетия. Эпоха, когда атлантизм был аксиомой, подходит к концу, уступая место новой, более сложной и конфликтной реальности.

Ранее политолог Федоров заявил, что Евросоюз и НАТО на грани распада: внутренние конфликты стали причиной глубокого кризиса на Западе.