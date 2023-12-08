Путин прокомментировал динамику взаимоотношений РФ и Ирана

Президент РФ Владимир Путин крайне положительно отозвался о динамике развития ирано-российских взаимоотношений. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с иранским президентом Эбрахимом Раиси. Слова Путина передают представители кремлевской пресс-службы на официальном сайте .

По словам главы РФ, взаимоотношения государств «развиваются очень хорошо». Сообщается, что лидер также заявил о своих лучших пожеланиях духовному лидеру иранского государства Али Хаменеи. Как сказал Путин, благодаря его поддержке, за текущий год была «набрана хорошая динамика».

Данная встреча состоялась 7 декабря. Первоначально, беседа президентов велась в узком формате, но после, была продолжена в более широком и формальном составе.