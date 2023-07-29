Путин прокомментировал передачу Турцией Киеву боевиков «Азова»* в обход договоренностей с РФ

Президент России Владимир Путин подтвердил, что с Турцией были конкретные договорённости о нахождении там боевиков «Азова» до полного окончания СВО. Почему Анкара решила их внезапно передать Украине - российский лидер отказался пояснить.

8 июля стало известно, что в Киев из Турции вернулись сдавшиеся в плен в мае 2022 года боевики «Азова» Денис Прокопенко, его зам Святослав Паламар, а также командире 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, ранее находившиеся в СИЗО в Еленовке (ДНР).

«Договорённости были, других комментариев не будет», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов в Константиновском дворце на пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка.

Поясняя прекращение Россией своего участия в зерновой сделке, Путин подчеркнул, что этот шаг никоим образом не связан с передачей Турцией командиров «Азова» киевскому режиму.

* - признан террористической организацией, запрещен в РФ