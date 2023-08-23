Путин провел ночную встречу в Кремле с врио главы Запорожской области Балицким

Как сообщила в соцсетях пресс-служба Кремля, в ходе встречи Александр Балицкий сообщил главе государства о готовности Запорожской области к проведению парламентских выборов предстоящей осенью.

Как заверил Путина Балицкий, в регионе практически все готово к проведению голосования на выборах в Госдуму.

«Мы сформировали в полном объеме список депутатов законодательного собрания… Весь список, который прилагается, хотел бы вас с ним ознакомить и сказать, что к выборам мы полностью готовы», - цитирует Балицкого РИА Новости.

Также в Кремле сообщили, что на встрече ранее с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником Владимир Путин поручил тому заняться полным восстановлением экономики и социальной сферы в новом российском регионе.