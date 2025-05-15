Путин провел совещание перед переговорами с Украиной в Стамбуле

Вечером в среду, 14 мая, российский президент Владимир Путин организовал рабочее совещание, сосредоточенное на подготовке к предстоящим переговорам с представителями Украины. Информацию об этом предоставил прессе Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля.

В совещании участвовали ведущие члены российского правительства и руководители силовых структур. В числе присутствующих были министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Министерства обороны Андрей Белоусов, директор Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, глава Генштаба Валерий Герасимов, руководитель ФСБ Александр Бортников, участники российской делегации на переговорах, а также командующие всеми воинскими подразделениями, действующими в районе проведения специальной военной операции.

Согласно информации, полученной РИА Новости от информированного источника, старт российско-украинских переговоров в Стамбуле намечен на вторую половину дня.11:13

Ранее сообщалось, что Эрдоган не планирует встречу с делегациями России и Украины в Стамбуле.