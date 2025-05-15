Эрдоган не планирует встречу с делегациями России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не собирается встречаться с делегациями России и Украины в Стамбуле, пишет РИА Новости со ссылкой на график, утвержденный канцелярией турецкого лидера. Отмечается, что Эрдоган 15 мая будет находится в Анкаре.

В Стамбуле ожидается начало первых за три года переговоров между делегациями РФ и Украины, посвященных завершению конфликта. Как ранее сообщил «Интерфакс», специальный борт с представителями Москвы уже приземлился в турецком аэропорту.

Как стало известно из планов Эрдогана, в Анкаре у него запланирована встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который накануне объявил о намерении прилететь в Турцию.

Также у турецкого президента запланированы мероприятия в Конгресс-центре правящей партии «Партия справедливости и развития» (AKП) и в Объединении торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB).

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию на фоне предстоящих переговоров между РФ и Украиной.