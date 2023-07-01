Путин провел телефонный разговор с Аббасом по инициативе палестинской стороны

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины, председателем движения за освобождение Палестины (ФАТХ) Махмудом Аббасом, сообщила в соцсетях пресс-служба Кремля.

Уточняется, что разговор был инициирован палестинской стороной. Аббас в процессе разговора с российским лидером выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите суверенитета страны и внутреннего правопорядка. Путин и Аббас обсудили события, которые произошли 24 июня.

Кроме того, президенты отметили положительный настрой перспективы развития российско-палестинских отношений. Отмечается, что российская сторона подтвердила принципиальную позицию справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на международно-правовой арене.

В ночь на 24 июня руководитель частной военной кампании Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа в России, назвав его «маршем справедливости». Бойцы ЧВК захватил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и заблокировали город. Пригожин отдал приказ выдвигаться с военной техникой на Москву.

24 июня Путин выступил со срочным сообщением к народу, в котором призвал прекратить мятеж. В этот же день российский лидер провел разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, в свою очередь, начал переговоры с Пригожиным.

После общения с белорусским президентом глава «Вагнера» принял решение освободить штаб ЮВО и отвернуть военные колонны от Москвы. Сообщалось, что Пригожин сейчас находится в Белоруссии.