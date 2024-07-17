Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

У президента РФ Владимира Путина состоялся телефонный разговор с саудовским принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителей отечественного Кремля.

Сообщается, что в ходе разговора обе стороны дали высокую оценку достигнутому уровню дружеских взаимоотношений государств, основанных на взаимном уважении интересов друг друга. Известно также, что российский лидер обсудил с принцем сотрудничество стран в сферах политики, торговой экономики и энергетики.

Сообщается также, что стороны подчеркнули важность продления координации государств в рамках ОПЕК+ для того, чтобы и дальше обеспечивать стабильность на рынке энергоносителей. Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд договорились поддерживать контакты на нескольких уровнях и в дальнейшем, рассказали в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента Песков заявил, что РФ и Путин являются неотъемлемой частью предвыборных кампаний для кандидатов на пост американского президента.