Песков: Россия и Путин являются неотъемлемой частью предвыборных кампаний США

Он отметил, что тема России и Путина неизменно присутствует в повестке на предвыборных дебатах.

Также Песков заявил о том, что Россия считает американские санкции незаконными и подрывающими основы мировой экономики.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп признал санкционную политику Белого дома неэффективной. По его мнению, из-за санкций ухудшаются позиции США в мире.