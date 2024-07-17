Песков: Россия и Путин являются неотъемлемой частью предвыборных кампаний США
Фото: [The White House]
Россия и лично президент страны Владимир Путин являются неотъемлемой частью избирательной кампании США, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что тема России и Путина неизменно присутствует в повестке на предвыборных дебатах.
Также Песков заявил о том, что Россия считает американские санкции незаконными и подрывающими основы мировой экономики.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп признал санкционную политику Белого дома неэффективной. По его мнению, из-за санкций ухудшаются позиции США в мире.