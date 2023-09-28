Путин провел встречу с главнокомандующим ЛНА Хафтаром

Как отметил представитель Кремля, стороны обсудили ситуацию в Ливии и в регионе в целом.

«Да, мы подтверждаем факт такой встречи. Действительно, была встреча с Хафтаром. Обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом», – сказал Песков.

В ЛНА накануне сообщили, что Хафтар также провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По данным нацармии, их главнокомандующий прибыл в Россию с официальным визитом.

Хафтара 79-летний. Он был назначен фельдмаршалом и верховным главнокомандующим ЛНА Палатой представителей Ливии в 2016 году.

Фельдмаршал проходил обучение в СССР, в том числе в Академии имени М. В. Фрунзе. Он знает русский язык. Хафтар участвовал в Чадско-ливийском конфликте (1978-1987), гражданской войне в Ливии (2011) и Второй гражданской войне в Ливии (2014-2020).

В 2021 году Хафтар выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах, которые проходили в декабре 2021 года.