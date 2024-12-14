Путин провел встречу с Назарбаевым в Ново-Огареве
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Российский президент Владимир Путин встретился с экс-лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что встреча политиков прошла в подмосковной резиденции главы российского государства в Ново-Огареве.
«В Ново-Огареве состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — говорится в сообщении.
Других подробностей встречи Путина и Назарбаева не приводится.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе украинский конфликт. В ходе беседы лидеров двух стран Орбан отметил значимость завершения вооруженного конфликта на Украине дипломатическим путем. Он сообщил о готовности совместного поиска способов его урегулирования.