Путин раскрыл историю с похищением детей из Украины, за что выдан ордер на его арест

История с якобы похищением из детских домой Украины детей несомненно раздута Западом. И сделано это исключительно для того, чтоб в очередной раз очернить Россию и ее руководство перед мировым сообществом, заявил президент.

Если уж и говорить на чистоту и объективно, сказал Путин, то Россия спасала детей от неминуемой гибели от рук нацистов или просто под шальными пулями обстрелов.

«Ну вот вы знаете эту раздутую, на самом деле, историю с похищением детей. Ну, мы объясняем просто, никакого похищения не было, была попытка и конкретные действия, направленные на спасение детей, которых вывозили из зоны боевых действий. Ну что же, детские дома оставлять там под ударами артиллерии что ли?», - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка.

Как пояснил глава российского государства, конечно же, всех этих детей вывозили, чтобы не дать им погибнуть.