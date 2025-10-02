Путин раскрыл, о чем говорил с Трампом на Аляске

Российский лидер прокомментировал содержание своих переговоров с американским коллегой во время встречи на Аляске. Владимир Путин уточнил, что обсуждение касалось исключительно украинской тематики. Об этом также сообщило РИА Новости .

В ходе выступления на форуме «Валдай» президент России внес ясность относительно повестки своих переговоров с Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что в ходе встречи на Аляске стороны практически не затрагивали вопросы двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

Единственной темой для обсуждения, по словам Путина, стали возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что разговор с американским коллегой был сфокусирован исключительно на этом.

