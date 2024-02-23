Путин раскрыл планы по укреплению ядерных сил России

Россия Федерация с учетом уже имеющегося боевого опыта в зоне спецоперации продолжит всемерно укреплять свои Вооруженные силы, заявил в своем поздравлении к гражданам с Днем защитника Отечества президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в ВС РФ сейчас полным ходом обеспечивается их постоянное переоснащение и модернизация. Особое внимание уделяется ядерной триаде.

«С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию. Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а в морской составляющей ядерной триады - почти 100%», — сказал Путин.

Напомним, Владимир Путин обратился к российским гражданам, поздравив жителей страны с праздником Днем защитника отечества. Особые слова благодарности президент обратил все тем, кто прошел воинскую службу, а также в настоящее время стоит на страже родины.

Ранее Путин в своем поздравлении гражданам страны объяснил, что является для России гарантией безопасности в нынешнее непростое время.