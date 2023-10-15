Путин раскрыл цели, с которыми страны вступают в БРИКС
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Президент России Владимир Путин рассказал, какие цели преследуют страны, вступая в БРИКС. Российский лидер дал эксклюзивное интервью Центральному телевидению Китая. Его слова приводят РИА Новости.
«Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею, концепцию формирования многополярного мира, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений», – заявил Путин.
Глава РФ подчеркнул, что многополярный мир формируется в том числе благодаря росту потенциала многих государств, включая Китай.
Организация, объединяющая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, была основана в 2006 году в рамках соглашения, заключенному между странами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Союз основывается на принципах невмешательства, равенства и взаимной выгоды. С 2009 года представители участниц БРИКС ежегодно встречаются на саммитах. С 22 по 24 августа в ЮАР проходил 15-й саммит союза.
На данный момент к присоединению к БРИКС приглашены 11 государств, среди которых Аргентина, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия и Египет.