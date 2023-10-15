Путин раскрыл цели, с которыми страны вступают в БРИКС

«Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею, концепцию формирования многополярного мира, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений», – заявил Путин.

Глава РФ подчеркнул, что многополярный мир формируется в том числе благодаря росту потенциала многих государств, включая Китай.

Организация, объединяющая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, была основана в 2006 году в рамках соглашения, заключенному между странами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Союз основывается на принципах невмешательства, равенства и взаимной выгоды. С 2009 года представители участниц БРИКС ежегодно встречаются на саммитах. С 22 по 24 августа в ЮАР проходил 15-й саммит союза.

На данный момент к присоединению к БРИКС приглашены 11 государств, среди которых Аргентина, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия и Египет.