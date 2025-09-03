Путин рассказал, какими фразами обменялся с Трампом в первые минуты переговоров

Об этом также сообщил РБК , приводя слова Владимира Путина, сказанные в ходе прямой трансляции по итогам его визита в Китай 3 сентября.

Российский лидер Владимир Путин после саммита ШОС в прямом эфире пресс-конференции сделал неожиданное заявление. Президент признался, какие слова он произнес в первые минуты встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске:

«Я очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым», — вот что, по словам Путина, он произнес действующему президенту США в начале встречи.

Как признался российский лидер, в лимузине общение двух президентов не закончилось, хоть и длилось оно, по примерным оценкам, не больше 30 секунд. Несмотря на это, им все же удалось «переброситься общими фразами».

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на Аляске в Анкоридже 15 августа 2025 года. Стороны обсудили множество вопросов, связанных в том числе с украинским конфликтом.

Ранее Трамп сделал необычное заявление об отношениях Путина и Зеленского.