Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве

Глава российского государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам года, признался, что в детстве сначала мечтал стать летчиком, а потом разведчиком.

Президент отметил, что в разные периоды жизни человек по-разному относится к ценностям, которые его окружают. При этом он добавил, что разведчиком мечтал стать, когда учился в старших классах. Эта мечта сбылась, подчеркнул он.

Напомним, в этом году большая пресс-конференция президента РФ была совмещена с прямой линией.

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