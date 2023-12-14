«Сам с удовольствием яичницу ем»: Путин рассказал, сколько яиц он ест на завтрак

Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции заявил, что с удовольствием ест на завтрак яичницу.

Глава государства поделился, что в свое время мог съесть утром десять яиц за раз.

В этом году большая пресс-конференция главы государства была совмещена с прямой линией. Одной из главных тем стал рост цен на яйца.

Путин рассказал, что цены резко выросли из-за сбоя в работе правительства. Он также пообещал россиянам, что в ближайшее время ситуация улучшится.