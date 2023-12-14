Путин рассказал, на каких условиях может быть освобожден американский журналист Гершкович

Владимир Путин рассказал, при каких условиях могут быть освобождены находящиеся под стражей в России иностранные граждане.

В ходе большой пресс-конференции американская журналистка спросила президента РФ, почему бы ему не вернуть на родине ее коллегу Эвана Гершковича, репортера The Wall Street Journal, обвиняемого в шпионаже против России, а также других иностранцев.

«Почему ему бы не совершать правонарушения, в которых он обвиняется», – отреагировал Путин.

Он рассказал, что диалог на этот счет с американской стороной ведется, и гуманитарная сторона дела в этом вопросе должна быть соблюдена, но переговоры проходят непросто.