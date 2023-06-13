Путин рассказал о ходе работ по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС

Президент РФ Владимир Путин рассказал о ходе проведения работ по преодолению последствий чрезвычайного происшествия на Каховской гидроэлектростанции.

Во время встречи с российскими военкорами и блогерами, которая проходит 13 июня, глава государства заявил, что сотрудники экстренных служб и не только активно участвуют в ликвидации последствий инцидента. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«Там очень активно сейчас работает МЧС, и военные работают активно, местные органы власти», – сказал Путин.

Также глава российского государства сообщил, что ВСУ намеренно обстреливали дамбу Каховской ГЭС из американского РСЗО HIMARS несколько раз.

«Конечно, много погибло домашнего скота, (а также) диких животных, к сожалению. Надо будет все это организовать, зачистить территорию», – добавил Президент.

В ночь на 6 июня ВСУ ударили по верхней части Каховской ГЭС, в результате чего была повреждена дамба. Бесконтрольный поток воды затопил больше 18 населенных пунктов, в том числе город Новая Каховка.

Врио губернатора Харьковской области Владимир Сальдо ввел в регионе режим ЧП. Он также сообщил, что число погибших в результате трагедии выросло до восьми человек. Более 5,8 тысяч были эвакуированы из зоны подтопления. По прогнозам, подъем воды может продолжаться в течение 10 суток.

Также власти Харьковской и Запорожской областей сообщили, что Каховское водохранилище в скором времени обмелеет, а экологии региона нанесен тяжелый экологический урон.