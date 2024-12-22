Путин рассказал о разногласиях в Минобороны из-за разработки «Орешника»
Путин: создание «Орешника» — историческое событие в ракетно-космической отрасли
Фото: [rutube.ru/Комсомольская правда]
Президент России Владимир Путин заявил, что при создании инновационного ракетного комплекса «Орешник» в Министерстве обороны были разногласия. Об этом он сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Глава государства подчеркнул, что его участие в создании этого оружия было глубоким и обоснованным
Путин отметил, что в Минобороны были разные взгляды на судьбу ракеты «Орешник», однако сам он присоединился к позиции, которая настаивает на необходимости производства и испытаний данного оружия в реальных боевых условиях.
«Так что, конечно, это часть моей работы», — заключил Путин.
Он подчеркнул важность разработки и применения новых технологий в укреплении обороноспособности страны, особенно в условиях текущих международных вызовов.
«Орешник» — представляет собой баллистическую ракету средней дальности. Впервые о ее применении Путин сообщил 21 ноября. Тогда ракета поразила «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» в Днепропетровске (Украина).
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что технологическое соперничество между системой «Орешник» и западными противовоздушными силами можно организовать не только в Киеве, но и в другом месте.