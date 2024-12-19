Путин заявил, что дуэль между «Орешником» и западным ПВО может произойти не только в Киеве

Президент России Владимир Путин сообщил, что технологическое соперничество между системой «Орешник» и западными противовоздушными силами можно организовать не только в Киеве, но и в другом месте, передает РИА Новости.

Таким образом Путин ответил журналисту Павлу Зарубину, когда тот задал вопрос о том, почему он предложил провести данную технологическую дуэль между «Орешником» и западной ПВО именно в украинской столице в ходе прямой линии.

Ранее Путин предложил Западу испытать «Орешник» на Украине в рамках эксперимента.