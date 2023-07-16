Путин рассказал о российском запасе кассетных боеприпасов

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом телеканала Россия-1 Павлом Зарубиным прокомментировал начавшиеся странами Запада поставки киевской военщине кассетных боеприпасов, которые ВСУ уже начали активно применять в зоне СВО. По словам российского лидера, этот шаг Киева и его кураторов достаточно опрометчивый.

Вооруженные силы Российской Федерации обладают достаточным арсеналом различных видом кассетных снарядов, чтобы нанести несоизмеримый урон любому противнику, подчеркнул президент РФ.

«Хочу сказать, что в России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода», - сказал Путин, фрагмент беседы выложен в соцсетях.

Президент добавил, что к поставке странами Запада кассетных боеприпасов Украине необходимо относиться как к преступлению.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, каким будет российский ответ на использование киевским режимом в зоне СВО кассетных боеприпасов. Как подчеркнул глава государства, до последнего времени ВС РФ отказывались от применения такого вида вооружений, но теперь все будет иначе.