Путин рассказал о «снежном коме» новых задач

«Стоит только решить одну задачу и сразу появляется пять новых, и это нормально. Так было всегда. Задачи всегда нарастали, как снежный ком. Но мы же Россия – снежная страна. У нас любят снег», – сказал Путин.

Важнейшей задачей глава государства считает сохранение суверенитета России, который следует трактовать широко. По его мнению, Россия может быть только суверенной и самодостаточной страной или вообще прекратит свое существование.

Съезд «Единой России» поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России, которые пройдут в марте. Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что победа Путина на выборах должна быть «абсолютно легитимной и абсолютно бесспорной».