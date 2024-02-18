Президент России Владимир Путин признался, что его европейские партнеры, с которыми он в Минске подписывал соглашения по Украине, долго водили его за нос. В то время, когда он рассчитывал на их порядочность в реализации Минских договоренностей.

Об рассказал глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, он надеялся, что указанные соглашения будут исполняться всеми сторонами-подписантами (Франция, Германия, Украина, ЛДНР, РФ).

«Рассчитывали на порядочность наших партнеров. Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывшие канцлер Германии и президент Франции сказали, что они и не собирались выполнять эти соглашения», — посетовал Путин.

Президент напомнил, что Москва старалась всеми силами реализовать Минские соглашения, «как бы сложны они ни были для обеих сторон».

Ранее Владимир Путин сообщил, что все происходящее на украинском направлении, является для России — судьбой, а также вопросом жизни и смерти.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.