Путин: Россия активно сотрудничает с МАГАТЭ

В среду, 6 марта, российский лидер проводит встречу с главой агентства Рафаэлем Гросси. Путин поприветствовал его, отметив, что рад видеть. Слова президента приводят РИА Новости.

«Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ, Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Гросси прибыл в Россию. Глава МАГАТЭ приземлился в Сочи вечером, 5 марта. Он сообщал, что хотел бы провести переговоры с Путиным.

Как сообщала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, Гросси в ходе своего визита проведет несколько встреч и консультаций по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).



На данный момент все блоки объекта не работают. Такое решение госкорпорация «Росатом» приняла в связи с участившейся агрессией со стороны ВСУ. В то же время в ведомстве отметили, что обслуживание оборудования происходит на АЭС штатно.



Запорожская АЭС расположена в городе Энергодаре (ДНР). Он был освобожден российскими военными в ходе специальной военной операции на Украине в 2022-м году.



ВСУ регулярно устраивают провокации у станции, обстреливая близлежащие территории беспилотниками и снарядами. На ЗАЭС ранее была создана специальная комиссия с участием членов МАГАТЭ для контроля ситуации.



Ранее мы сообщали, что ВС РФ уничтожили американскую ракетную систему HIMARS на Авдеевском направлении, а также еще один танк Abrams.