Путин: Россия будет детально изучать захваченную иностранную военную технику

Современная западная военная техника, поставляемая на Украину и ставшая трофеями в ходе боевых действий, будет внимательно изучаться российскими специалистами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Про словам главы российского государства, это станет существенным подспорьем, какие решения можно ВС РФ применить в в отношении иностранного оружия в ходе СВО и не только.

«Есть такое выражение, как «обратный инжиниринг. Россия воспользуется возможностью заглянуть внутрь иностранной техники и посмотреть, что можно применить у нас»», — пояснил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, каким будет российский ответ на использование киевским режимом в зоне СВО кассетных боеприпасов. Как подчеркнул глава государства, до последнего времени ВС РФ отказывались от применения такого вида вооружений, но теперь все будет иначе.