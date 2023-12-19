Путин: Россия была единственным гарантом суверенитета Украины
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Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Он подчеркнул, что с образованием СССР Украина получила огромные территории с большим экономическим потенциалом и российским населением. За все время существования Союза в Украину вкладывались огромные ресурсы.
Также президент напомнил, что западные территории вошли в состав Украины после окончания второй мировой войны, победы в которой не могло бы быть без подвига всех народов СССР.