Путин: Россия была единственным гарантом суверенитета Украины

Он подчеркнул, что с образованием СССР Украина получила огромные территории с большим экономическим потенциалом и российским населением. За все время существования Союза в Украину вкладывались огромные ресурсы.

Также президент напомнил, что западные территории вошли в состав Украины после окончания второй мировой войны, победы в которой не могло бы быть без подвига всех народов СССР.