Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXII сессии дискуссионного клуба «Валдай» и сделал новое заявление. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале РБК.

Президент России Владимир Путин сделал новое заявление во время своего выступления на пленарной сессии XXII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, Россия доказала, что она была, есть и всегда будет.

Как подчеркнул российский лидер, благодаря «историческому багажу» страна лучше готова к сложной мировой ситуации, в которой предстоит жить. Также он отметил, что Россия переживала многочисленные потрясения.

«Ее роль в мире меняется, мы это понимаем, но она неизменно остается силой, без которой трудно, а часто и невозможно достичь ни гармонии, ни баланса», — заявил Владимир Путин.

Слова Владимира Путина прозвучали на форуме «Валдай», темой которого в текущем году выбран «Полицентричный мир: инструкция по применению». Его выступление транслируют СМИ по всему миру, если верить открытым источникам, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Путин обозначил, при каком раскладе конфликта на Украине можно было избежать.