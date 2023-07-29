Путин: Россия готова к военному столкновению с НАТО

В ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможный прямой вооруженный конфликт России и Северо-Атлантического альянса.

Как подчеркнул российский лидер, Москва не боится этого. Мало того, вооруженные силы России в состоянии дать отпор и угомонить любого врага.

«Мы готовы к любому сценарию, но не ходим этого», - заявил Путин.

Ранее Путин прокомментировал ход СВО и контрнаступление ВСУ на позиции ВС РФ. Он отметил, везде, где пытались наступать украинские военные, они остановлены или отброшены.