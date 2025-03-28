Путин: Россия готова сотрудничать с Европой по Украине

Россия готова сотрудничать с европейскими странами по решению украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с моряками в Мурманске.

Вместе с тем российский лидер отметил, что ЕС постоянно пытается «водить за нос» Россию. Но, добавил Путин, Россия уже к этому привыкла.

Он выразил надежду, что Россия не допустит ошибок, вызванных излишним доверием к европейским партнерам.

Ранее сообщалось о том, что Париж и Лондон не смогли убедить европейских союзников отправить войска на Украину.