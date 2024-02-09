Путин: Россия могла вступить в НАТО при желании альянса

Президент РФ Владимир Путин сообщил о своей встрече с бывшим президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном в Кремле в начале 2000-х годов, в ходе которой шла речь о возможном членстве РФ в НАТО. Об этом он рассказал в беседе с Такером Карлсоном, опубликованной на сайте журналиста.

Путин рассказал, что напрямую задал вопрос Клинтону о том, могло ли случиться членство РФ в НАТО, если бы государство поставило подобный вопрос. По словам президента России, американский коллега тогда назвал данный вопрос интересным и выразил мнение, что такое могло бы произойти.

Тем не менее позже Клинтон изменил свое мнение, рассказал Путин. Как рассказал президент РФ, американский лидер посоветовался с командой и они пришли к выводу, что это невозможно.

Путин также подчеркнул, что если бы Клинтон дал положительный ответ, то российские власти приступили бы к подготовке к вступлению в альянс.

На вопрос журналиста о том, был ли Путин искренним, задавая данный вопрос, президент ответил, что был искренним в своем желании выяснить позицию американского руководства.