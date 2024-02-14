Москва неоднократно пыталась прекратить военные действия на Украине, но ей постоянно мешали как представители киевского режима, так и их кураторы на Западе, заявил президент России владимир Путин.

По первом этапе, напомнил глава государства, Россия пыталась прекратить войну с помощью доступных мирных средств.

«Я не говорил, что начало СВО связанно с угрозой нападения НАТО на Россию. Мои слова передергивают», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент подчеркнул, единственное, о чем стоит сожалеть, так это то, что РФ не начала СВО на Украине намного раньше.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Путин не раз заявлял, что Россия не стремится к прямому столкновению с НАТО. Он заявлял, что сообщения о том, что Москва намерена напасть на страны Североатлантического альянса, являются ложными и намеренно распространяемыми Западом.

Ранее мы сообщали, что американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением о том, что Крым и территории Донбасса останутся российскими.