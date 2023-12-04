Путин: Россия разработает меры и реакции на случаи проявления русофобии за рубежом

Реагировать на случаи проявления русофобии и дискриминации российских граждан Россия намерена впредь более жестко и действенно, чем это было до последнего времени, заявил на встрече со членами Совета по правам человека (СПЧ) президент Владимир Путин.

Уже сейчас, совместно с СПЧ, МИД и кабмином, как отметил глава государства, разрабатываются комплексные и системные меры в этом направлении.

«То, с чем мы сталкиваемся, конечно, требует от нас внимательного отношения к этим процессам, требует нашей корректировки в отношениях с этими странами, в которых происходят вещи подобного рода», - цитирует Путина РИА Новости.

Рассуждая в продолжение темы о государствах и правительствах, что проявляют недружественные и, порой, даже дискриминирующие действия в отношение к проживающим на их территории российским гражданам, Путин призвал их тысячу раз подумать, прежде чем обижать лиц с паспортом РФ.