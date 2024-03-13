Путин: Россия рискует потерять долю на рынке нефти

Накануне у президента состоялась встреча с победителями конкурса «Лидеры России», на которой он сообщил, что в данный момент ряд стран наращивает нефтедобычу. Уточняется, что речь идет о государствах, не входящих в данное соглашение.

Это касается и Соединенных Штатов, уточнил Путин. По его словам, Америка укрепляет лидерство в добыче топлива, в то время, как РФ может потерять долю на рынке. По его словам, если это случится, то страна останется без возможности инвестировать в добычу топлива и сохранять прежние показатели.

Тем не менее он указал на то, что участие РФ в поддержании высоких цен на нефть является преимуществом для Штатов. Иначе компаниям из США была бы невыгодна поддержка производства, заключил Путин.