Путин: Россия зеркально ответит на применение Киевом кассетных боеприпасов

Президент России Владимир Путин рассказал, каким будет российский ответ на использование киевским режимом в зоне СВО кассетных боеприпасов. Как подчеркнул глава государства, до последнего времени ВС РФ отказывались от применения такого вида вооружений, но теперь все будет иначе.

«До сих пор мы этого не делали, не применяли и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, - мы оставляем за собой право на зеркальные действия», - сказал Путин, фрагмент интервью с президентом опубликовал в соцсетях журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин.

Путин добавил, что Россия теперь оставляет за собой право на определенные зеркальные действия.

Ранее сообщалось, что сразу семь военных беспилотников киевского режима атаковали Севастополь.