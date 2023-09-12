Путин считает, что страхование жилья нельзя делать обязательным

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя делать обязательное страхование жилья. Об этом глава государства сообщил на встрече с модераторами тематических сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

ВЭФ стартовал 9 сентября и продлится до 10 сентября. Мероприятие проходит во Владивостоке. Слова Путина приводят РИА Новости.

«Моя позиция до сих пор заключалась в том, что нельзя это (страхование жилья. – Прим. ред.) делать обязательным. Это нужно делать, но с сегодня на завтра приказать людям и заставить их платить я не могу, потому что это дополнительные расходы для людей. Это ведет к тому, что бюджеты разных уровней платят за восстановление после чрезвычайных ситуаций», – отметил Путин.

Также российский лидер добавил, что правительство должно какое-то время брать расходы на себя. Путин заявил, что нынешние доходы граждан являются довольно скромными, хотя в целом, по словам президента, заработная плата растет.

В мае 2022 года Министерство финансов РФ предложило ввести на законодательном уровне обязательное страхование жилья. Соответствующий законопроект ведомство внесло на рассмотрение в Государственную Думу России.

Ранее в рамках ВЭФ Путин сообщил о беспрецедентном историческом уровне взаимоотношений между РФ и КНР. Форум проходит на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Ожидается, что его посетит глава КНДР Ким Чен Ын. В СМИ сообщили, что северокорейский лидер уже прибыл на территорию России на своем поезде. По информации Bloomberg, встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет 13 сентября.