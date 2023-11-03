Путин считает, что ВВП возрастет до 3%

Президент России Владимир Путин спрогнозировал рост Валового внутреннего продукта (ВВП) с 2,8% до 3%. О возможных изменениях глава государства рассказал на встрече с новым составом Общественной палаты РФ 3 ноября. Российского лидера цитируют РИА Новости.

«Рост ВВП России в этом году будет 2,8%, а может быть и 3%, а в Европе – минусовой», – подчеркнул Путин.

В сентябре Банк России сохранил прогноз роста ВВП в России в 2023 году на уровне 1,5-2,5%. Институт ВЭБа, сообщал ранее РБК, ожидает, что рост ВВП в нынешнем году составит 2,7%. В следующем году, по данным ведомства, показатель может составить 1,1%. Как объясняют такие изменения эксперты, причиной станут ужесточение денежно-кредитной политики и приближение к границам использования производственных и трудовых ресурсов.

ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики в государстве для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.