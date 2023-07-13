Путин считает стамбульский проект урегулирования конфликта на Украине приемлемым

Президент России Владимир Путин заявил, что турецкая инициатива по урегулированию конфликта на Украине, является приемлемой.

В эфире телеканала «Россия 24» российский лидер отметил, что проект соглашения между Москвой и Киевом содержал гарантии безопасности для Украины. Путина цитируют РИА Новости.

«В проекте соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле и который потом был выброшен в мусорное ведро украинским режимом, очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины», – сказал Путин.

Он отметил, что Москве еще необходимо подумать над предложением Анкары, но в целом, подчеркнул Путин, документ содержит оптимальные варианты решения ситуации.

17 июня Путин впервые показал проект стамбульского решения украинского конфликта. Это произошло на встрече с африканской делегацией в Москве, представители которой также выступают за мирное урегулирование кризиса.

Российский лидер отметил, что Киев сначала согласился с пунктами документа, но позже отказался от него.

Проект мирного соглашения между Россией и Украиной также предлагал Китай, который показал его и российской, и украинской сторонам.