Американский президент Дональд Трамп дал комментарий о якобы возможном «немедленном» начале ядерных испытаний, однако заявление появилось из-за неправильного толкования слов президента России Владимира Путина. Об этом сообщил бригадный генерал Бундесвера Клаус Виттан, передает Лента.ру .

Виттан отметил, что российский лидер говорил о проверке ракеты-носителя, а не о ядерном испытании. По словам генерала, Трамп воспринял сказанное иначе, что и привело к некорректному заявлению.

По оценке Виттана, комментарий Трампа может свидетельствовать о желании США вернуться к обсуждению контроля над вооружениями и опираться на прошлые договоренности между Вашингтоном и Москвой. Генерал подчеркнул, что это может стать возможным стартом для возобновления переговоров.

