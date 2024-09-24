Путин снял Якушева с должности полпреда на Урале

Президент России Владимир Путин снял Владимира Якушева с должности своего представителя в Уральском федеральном округе (УрФО). Соответствующий указ появился в официальных источниках.

«Уволить Владимира Владимировича Якушева с должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в документе.

Якушев вскоре будет назначен сенатором от исполнительной власти Тюменской области.

В среду, 25 сентября, на заседании Совета Федерации состоится голосование по его кандидатуре на должность первого заместителя председателя палаты.

Чиновник был назначен полпредом президента в УрФО в 2020 году, сменив на этом посту Николая Цуканова, который занимал эту должность с 2018 года.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана снял Полада Бюльбюль оглы с поста посла республики в России.