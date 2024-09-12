Путин снял Масленникова с должности посла РФ в Черногории

Владимир Путин, президент Российской Федерации, принял решение снять Владислава Масленникова с должности чрезвычайного и полномочного посла России в Черногории. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Масленникова Владислава Владиславовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории», — говорится в сообщении.

Масленников служит в дипломатических кругах с 1991 года. Занимал различные посты как в центральном аппарате Министерства иностранных дел, так и за пределами страны. В 2019 году был назначен послом в Черногории.

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