Путин снял Масленникова с должности посла РФ в Черногории
Фото: [Медиасток.рф]
Владимир Путин, президент Российской Федерации, принял решение снять Владислава Масленникова с должности чрезвычайного и полномочного посла России в Черногории. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Масленникова Владислава Владиславовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории», — говорится в сообщении.
Масленников служит в дипломатических кругах с 1991 года. Занимал различные посты как в центральном аппарате Министерства иностранных дел, так и за пределами страны. В 2019 году был назначен послом в Черногории.
Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов вновь избран руководителем Крыма.