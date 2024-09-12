Сергей Аксенов вновь избран руководителем Крыма

В четверг, 12 сентября, на первом заседании нового состава крымского парламента Сергей Аксенов был избран главой республики, сообщил «Интерфакс».

Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру путем поднятия рук, после чего Аксенов принял присягу.

Перед голосованием полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов огласил письмо главы государства Владимира Путина, направленное депутатам крымского парламента.

«Представляю на рассмотрение Государственного совета Республики Крым следующих кандидатов для избрания на должность главы Республики Крым: Аксенова Сергея Валерьевича — главу Республики Крым, Богатыренко Сергея Васильевича — депутата Государственного совета Республики Крым и Гуриненко Алексея Николаевича — генерального директора ООО «Притяжение», — сказал Устинов.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что Богатыренко представляет КПРФ, а Гуриненко — партию «Новые люди».

Выступая перед голосованием, Аксенов поблагодарил президента России за оказанное доверие.

«Сегодня все действия, которые мы будем проводить, направлены только на одно: чтобы малой кровью, как можно меньшими жертвами добиться справедливости, укрепления суверенитета, безопасности и обороноспособности нашей страны», — заявил Аксенов.

Другие кандидаты также поддержали его кандидатуру в своих выступлениях.

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