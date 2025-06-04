Путин согласился с необходимостью не поддаваться на провокации Украины на полях СВО

России не стоит поддаваться на украинские провокации, которые направлены на срыв мирных переговоров. С таким предложением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, с этим тезисом согласился президент Владимир Путин. Об этом диалоге рассказал ТАСС.

Во время совещания кабинета министров глава российского внешнеполитического ведомства доложил руководителю государства о результатах второго раунда переговоров в Стамбуле. По его словам, все провокации Киева были направлены именно на срыв диалога. Именно поэтому, по его словам, на них не стоит поддаваться.

«Все средства, включая переговоры, для достижения справедливых целей СВО, я считаю, надо задействовать», — указал он.

Путин согласился с этим мнением. он одобрил такой подход к вопросу.

Ранее сообщалось, что в ходе того же совещания Путин заявил, что диверсия в Брянской области с подрывом моста была изначально направлено именно против мирных жителей. Он добавил, что по всем международным законам такое квалифицируется как терроризм.