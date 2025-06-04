Путин назвал теракт под Брянском целенаправленным ударом по гражданским

Когда Украина устраивала диверсию с подрывом моста в Брянской области, то изначально планировала большие потери среди гражданских. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его точку зрения привело РИА Новости.

Российский лидер провел совещание с кабинетом министров. В его ходе он упомянул ЧП в Брянской области.

«То, что было в Брянске, в Брянской области, это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом», — указал он.

Ранее сообщалось, что в Брянской области прошли похороны машиниста Павла Мишина, который вел тот поезд, на который упал взорванный мост. Благодаря оперативным действиям погибшего, количество возможных жертв было заметно меньшим. Он начал аварийное торможение. На прощание с Мишиным пришли и приехали сотни людей.