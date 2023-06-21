Путин сообщил, что власти продолжают поставлять войскам ударные беспилотники

Президент России Владимир Путин сообщил о форсировании поставок ударных беспилотников войсками. Об этом российский лидер заявил во время встречи с выпускниками военных вузов, которая проходит в среду, 21 июня.

Прямая трансляция обращения велась в социальных сетях Кремля.

«Продолжиться совершенствование производства систем контрбатарейных борьба, а также поставка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск», – сказал Путин.

Он также добавил, что этой техникой необходимо обеспечить все войсковые звенья, включая отдельные звенья, роты и батальоны.

В апреле 2023 года эксперты «Аэронета» сообщили, что в 2021 году в РФ произвели около 2,5 тысяч БПЛА, а в 2022-м – более 5 тысяч аппаратов. Отмечалось, что они в основном относятся к коптерному типу.

В реестре Росавиации на данный момент состоят больше 70 тысяч гражданских беспилотников массой до 30 кг.