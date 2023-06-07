Путин сообщил Эрдогану, что разрушение Каховской ГЭС стало следствием варварской акции Киева
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким лидеров Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева, передает Кремль.
В среду, 7 июня, лидеры двух стран провели телефонные переговоры. В частности, они обсудили украинский кризис.
В процессе разговора, Эрдоган выступил с инициативой создать международную комиссию по инциденту на Каховской гидроэлектростанции.
В ночь на 6 июня ВСУ разрушили дамбу Каховской ГЭС, из-за чего расположенный рядом город Новая Каховка был затоплен. По меньшей мере 18 населенных пунктов также были подтоплены. В зоне риска, по информации властей Херсонской области, остаются еще 30 населенных пунктов.
По информации местных властей, инцидент на Каховской ГЭС нанесет существенный ущерб экологии региона. Из-за неконтролируемого сброса воды будут подтоплены не только города и села, но и в дальнейшем – пострадают поля вдоль Днепра. Также есть риск обмеления Северо-Крымского канала.
Жители Новой Каховки были эвакуированы. Семь человек, по данным администрации города, остаются пропавшими без вести.
6 июня Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН по инциденту с Каховской ГЭС.