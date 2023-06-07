Путин сообщил Эрдогану, что разрушение Каховской ГЭС стало следствием варварской акции Киева

В среду, 7 июня, лидеры двух стран провели телефонные переговоры. В частности, они обсудили украинский кризис.

В процессе разговора, Эрдоган выступил с инициативой создать международную комиссию по инциденту на Каховской гидроэлектростанции.

В ночь на 6 июня ВСУ разрушили дамбу Каховской ГЭС, из-за чего расположенный рядом город Новая Каховка был затоплен. По меньшей мере 18 населенных пунктов также были подтоплены. В зоне риска, по информации властей Херсонской области, остаются еще 30 населенных пунктов.

По информации местных властей, инцидент на Каховской ГЭС нанесет существенный ущерб экологии региона. Из-за неконтролируемого сброса воды будут подтоплены не только города и села, но и в дальнейшем – пострадают поля вдоль Днепра. Также есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Жители Новой Каховки были эвакуированы. Семь человек, по данным администрации города, остаются пропавшими без вести.

6 июня Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН по инциденту с Каховской ГЭС.