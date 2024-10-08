Лукашенко заявил о силе исторического единства народов СНГ

На саммите СНГ в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что историческая сплоченность и сила народов стран СНГ продолжает вызывать беспокойство у Вашингтона и Брюсселя, как передает Белта.

«Обратите внимание: Советский Союз давно распался, но на Западе война с его призраком продолжается. Это свидетельствует о том, что историческое единство наших народов до сих пор тревожит и Вашингтон, и Брюссель», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что Содружество опирается на достижения нескольких поколений, которые смогли создать сильное государство из ничего, ставшее одним из геополитических центров.

«Союз формировался на основе общих целей и уважения к культурам и традициям народов. Ему нет аналогов в истории масштабного национального строительства», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что никакого удивления не вызывает тот факт, что новое объединение, состоящее из суверенных государств — СНГ, оказалось нежеланным в текущей геополитической ситуации.

Президент Белоруссии также выразил желание вернуть «семью СНГ» в ее прежний состав, включая Грузию и Украину.

«Было бы замечательно, если бы Грузия вернулась, а Молдова возобновила свое полноформатное участие, и власти Украины одумались. Я убежден, что это лишь вопрос времени», — добавил он.

Ранее Лукашенко рассказал об «очень серьезном подарке» Путину.