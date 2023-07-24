Путин сообщил об увеличении товарооборота со странами Африки

Президент РФ Владимир Путин сообщил о выросшем товарообороте между Российской Федерацией и странами Африки. Согласно статье президента, торговля с Африкой достигла суммы около $18 млрд в 2022 году.

Согласно заявлению Путина, потенциал партнерства РФ с Африкой в этой сфере находится намного выше, и его еще предстоит достичь. Российский лидер указал на то, что компании в РФ сейчас заинтересованы в более плотном сотрудничестве со странами Африки в таких сферах как: технологии, геологоразведка, атомная энергетика, химическая промышленность, транспортное машиностроение и другие.

Недавно посол МИД РФ Олег Озеров сообщал, что РФ не собирается устраивать утечку специалистов из стран Африки, как это делает Запад.